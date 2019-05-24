Российский Яндекс купил права на сериал “Слуга народа”

Компания «Яндекс» приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа», в котором исполнил главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил представитель компании, передают “Ведомости”.

Сериал можно посмотреть по подписке на сервисе «КиноПоиск». На официальном ютьюб-канале шоу недоступно для российских зрителей. Ранее создатели заверили, что это временная мера, связанная с решением юридических вопросов.

«Слуга народа» рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины. Сериал был снят «Студией Квартал 95». Премьера состоялась на канале «1+1» в ноябре 2015 года. Шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении. На российском ТВ его не показывали.

В 2017 году на Украине была создана одноименная сериалу партия. Третий сезон «Слуги народа» вышел накануне выборов президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский.

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