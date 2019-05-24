Медики назвали несподівану причину появи целюліту

Американські дослідники розповіли, що їм вдалося знайти причину появи целюліту. Вчені з’ясували, як цей неприємний процес формується в організмі.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, проце пише Новости Ю.

Виявилося, що головні причини появи целюліту зовсім несподівані. Вчені дійшли висновку, що зовсім не харчування або спортивна активність грають ключову роль у формуванні некрасивої апельсинової кірки на шкірі.

Вся справа спочатку в гормональному фоні людини. Целюліт є ознакою того, що з гормонами в організмі не все в порядку. А ось якщо гормональний фон стабільний, то целюліту на тілі не буде. При цьому, саме жіночі гормони викликають формування такого жирового шару під шкірою. Це пояснює той факт, що набагато частіше з проблемою стикаються представниці прекрасної статі, ніж чоловіки, у яких целюліт – це велика рідкість.

Оскільки гормони є винуватцями цього явища, то з’явитися “апельсинова кірка” може навіть в період статевого дозрівання від 11 до 15 років. Дівчата в цьому віці можуть мати зайву вагу, а сильний гормональний стрибок змінює всі процеси в організмі і викликає такі наслідки.

Причиною появи целюлітк може бути пристрасть до газованої води і спиртного. Справа в тому, що алкогольні напої зневоднюють організм людини, що порушує роботу серцево-судинної системи. Вчені кажуть, що всі ці фактори важливі і можуть призводити до появи целюліту.

: НП