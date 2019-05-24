Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей йде у відставку

Прем’єр-міністр Великобританія Тереза Мей анонсувала свою відставку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я проводила переговори про умови нашого виходу [з Європейського союзу]… Зараз зрозуміло для мене, тому що в найкращих інтересах для Сполученого Королівства – обрати нового прем’єр-міністра, щоб очолити ці намагання. Я сьогодні оголошую, що йду у відставку з посади лідера Консервативної партії у п’ятницю, 7 червня», – сказала Мей.

Нагадаємо у березні Тереза Мей в неділю сказала депутатам, що вона піде у відставку, якщо вони проголосують за її двічі відхилену угоду щодо Brexit.

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