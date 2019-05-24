Нотр-Дам де Парі почали відновлювати (фото)

Наразі на будівлі встановили риштування. Кошти на відновлення святині почали збирати одразу після пожежі. Пожертвування робили і великі концерни, і приватні особи. Зібрана сума вже сягнула 600 мільйонів євро.

Про це повідомляє Zrada Today з посиланням на ZIK.

Як відомо, внаслідок пожежі дах собору Паризької Богоматері обвалився на дві третини, зруйновані годинник і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи – 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів – символів євангелістів. За щасливим збігом обставин, вони були відправлені на реставрацію незадовго до займання і не постраждали. Врятовані також терновий вінець Ісуса Христа – одна з головних християнських реліквій. Від обвалення вдалося врятувати основну опорну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони.

Нотр-Дам де Парі щорічно відвідували близько 13 мільйонів людей. Будівництво собору розпочалося в 1163 році і тривало з перервами до 1345 року. Популярності архітектурної споруди сприяв роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері», опублікований в 1831 році. Його продаж по всьому світу сильно зріс після пожежі у всесвітньо відомому соборі.

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