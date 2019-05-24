Кінець епохи бідності: Коломойський придумав, як кинути українських платників податків

Загалом, Ігор Валерійович нарешті придумав, як йому хочеться розгорнути історію з «Приватбанком». Чи придумав давно, але тільки зараз озвучив.

А ідея проста, як кут будинку. Коломойський водночас хоче забрати банк, і щоб гроші платників податків там залишилися.

І його можна зрозуміти. 156 млрд грн нікому не завадить. І він хоче, щоб після того, як суд визнає незаконною націоналізацію і оцінить непоправної шкоди його здоров’ю від цього рішення (ті самі 2 млрд доларів), увійти в капітал банку на ті самі 2 млрд доларів. Стати міноритарним акціонером, наприклад на 30%.

Хоче Ігор Валерійович з «Приватбанком» повторити історію успіху «Укрнафти». Коли власник держава, а керує компанією Ігор Валерійович, вирішуючи, кому тут вершки, а кому корінці. Дуже прибуткова схема, доведено мільярдами доларів, які пішли з «Укрнафти» на рахунку невідомих компаній. Треба лише поставити свій менеджмент в державний банк і продовжити звичайний бізнес. Кредитувати свої компанії.

Все геніальне просто. Олігарху типу Коломойського не треба володіти чимось. Йому важливо контролювати. І сидіти на грошовому потоці. Він це робив завжди і хоче продовжувати це робити. Тим більше, коли тепер у нього може бути ще і 156 млрд грн платників податків. Можна стільки всього на кредитувати, мама не горюй.

Тим більше, що до того часу розморозить активи, адже менеджмент Ігоря Валерійовича не буде судиться з невинно постраждалим Ігорем Валерійовичем в Лондоні. І в Штатах не буде, де нещодавно «Приватбанк» почав переслідування олігарха.

Кінець епохи бідності.

Єдине «але» – це позиція кредиторів. Така схема їм точно не доведеться по душі. Ні МВФ, ні Світового банку, ні ЄС і США. І поки у них є вплив, таку феєричну схему Коломойському буде реалізувати важко. Бо вона обернеться дефолтом і не дуже контрольованим. А продати населенню ідею, що дефолт це добре, навряд чи вийде.