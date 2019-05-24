Нищук хоче знову очолити Мінкульт

Міністр культури Євген Нищук заявив про свій похід у Верховну Раду. Про це розповів Нищук журналістам.

Однак міністр ще не визначився з політичною силою – «зараз тривають політичні консультації».

«Я не можу зараз сказати, з ким я точно піду, якщо по лінії списків, або я піду сам – це складніше, тому що я діючий міністр, і я не можу працювати на будь-якому окрузі», – сказав він.

Нищук зауважив, що якщо буде можливо, він готовий знову очолити Міністерство культури або стати головою комітету Ради з питань культури і духовності. Він обіцяє, що наступні 10-12 днів дадуть якусь ясність цього питання.

Однак контактів з новим президентом, з його слів, поки не було. Міністр культури пояснює це глобальними політичними процесами: «їм поки не до культури».