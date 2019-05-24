Порохоботы збираються на Банковій вимагати відставку Зеленського, – Богуцька

«Там, де дякувалы, тепер будуть вимагати відставку.

Довбо@бам немає спокою.

Ну і, звичайно, не безкоштовно», — зазначила Богуцька.

Зазначу, що сьогодні «порохоботы» з дикими захопленням розкручують в соцмережах новину про петицію з вимогою відставки Зеленського.

Вона була зареєстрована 22 травня.

Її автор — якийсь Максим Безрук — зазначає, що голосування за Зеленського «у більшості своїй було протестним», і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

«Ваша особистість зовсім не об’єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ваші заяви і дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», — йдеться в тексті петиції.

«Створюється неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки», — зазначає автор.

Під нею стоїть вже понад 36 тисяч підписів.

Мабуть, цю петицію «порохоботы» хочуть використовувати в якості приводу для завтрашнього заходи проти Зеленського…

Ну а грошиків Петро Олексійович за п’ять років натырил багато і, схоже, готовий продовжувати платити «порохоботам» — напевно, до парламентських виборів…

До речі, пропоную прихильникам Зеленського зареєструвати петицію з вимогою до Зеленському як можна швидше «посадити» Порошенко з повною конфіскацією майна. Напевно під нею підписи будуть збиратися на порядок швидше, ніж під «порохоботской» петицією.