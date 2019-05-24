На Львівщині блокували канал контрабанди наркотиків за кордон

Мешканець Львова облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення амфетаміну для продажу та планував реалізовувати його на територіях сусідніх країн.

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Львова облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення амфетаміну для продажу. Готову „продукцію“ зловмисник планував реалізовувати на територіях сусідніх країн”, — йдеться у повідомленні.

Наркоділка затримали на пропускному пункті “Шегині” під час перевезення через держкордон двохсот грамів амфетаміну, який він сховав у власному одязі.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.