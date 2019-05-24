Меркель і Зеленський обговорили мінські домовленості

Ангела Меркель і Володимир Зеленський підтвердили інтерес до продовження переговорів в “нормандському форматі”.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п’ятницю провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якого, обговорювалися мінські домовленості.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Його коментар з приводу розмови опублікований на сайті німецького уряду.

Основними темами обговорення були двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України, повідомив Зайберт.

“Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісного співробітництва в нормандському форматі. Вони домовилися з цього і з інших питань підтримувати тісний робочий контакт”, – йдеться в заяві Зайберт.

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На сайті українського президента інформація про проведену розмову поки відсутня.

Нагадаємо, раніше новопризначений заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко повідомив, що президент працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації в Донбасі.

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