Імпорт венесуельської нафти в США все ще падає

Сполучені Штати відновили, принаймні, на даний момент, імпорт нафти з Венесуели, згідно з новими даними, опублікованими Управлінням енергетичної інформації (EIA).

У Сполучених Штатах спостерігалося зниження імпорту нафти з Венесуели, починаючи з тижня, який закінчується 1 лютого 2019 року, коли поставки впали до 345 000 барелів на день з 500 000 до 700 000 барелів на добу до початку року. На початку 2017 року, до введення яких-небудь санкцій, Венесуела поставляла в США більше 1 мільйона барелів на день.

Сполучені Штати давно покладаються на імпорт венесуельської нафти для постачання своїх ідеально підходять нафтопереробних заводів важкою нафтою.

У березні ці поставки завершилися на кілька тижнів, а потім у квітні поновилися. Перші кілька тижнів травня ознаменувалися нульовим імпортом нафти з Венесуели в Сполучені Штати, оскільки США продовжують санкціонувати Венесуели для здійснення змін шляхом витіснення Ніколаса Мадуро.

Але за тиждень, що закінчився 17 травня, поставки нафти знову в невеликій кількості відновилися до рівня 49 000 барелів у день. Шахрайська постачання нафти в Сполучені Штати означає, що Сполучені Штати досі не пройшли цілий місяць без всякої венесуельської нафти.

Американські нафтопереробники все ще можуть завершити транзакції з Венесуели PDVSA, з якою вони уклали контракт до введення США санкцій у січні, хоча вони зобов’язані розмістити кошти на окремому рахунку, до якого PDVSA не може отримати доступ.

До введення санкцій нафтопереробний завод Chevron в Паскагуле, нафтопереробні заводи Citgo Lake Charles та Corpus Christi, а також нафтопереробні заводи Valero Port Arthur і St. Charles жували більш 90% всієї венесуельської нафти, яка надходить у Сполучені Штати.

Невизначеність щодо правил оплати вантажів призвела до плутанини: деякі вантажі, раніше поставлені на берег біля берегів Венесуели, чекають, коли платежі будуть очищені. Citgo і Valero запропонували повернути сиру нафту Венесуели, яка вже була завантажена до вступу санкцій чинності, а Chevron раніше намагалася знайти спосіб заплатити PDVSA за мільйони непогашених барелів, за даними Reuters .

Неясно, кому було доставлено 49 000 барелів.