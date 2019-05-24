Російський лох розліпля очі — Олександр Сотник

На думку соціологів, географії протестів у Росії судилося розростатися. Люди втомилися від безнадії. Симптоматика «стабільно погано» — це майже діагноз.

Після путинщины реформами не відбутися, тому що революційних змін потребує кожна сфера: освіта і медицина, економіка і політика. Всі ці ниточки вимог одного разу замотаются в єдиний клубок і покотяться по громадському схилу, наростаючи як сніговий ком. Нинішній режим не просто не здатна на реформи – він стер це поняття зовсім, замінивши його «нацпроектів», а попросту – розпилом бюджетних грошей.

Країну треба закривати, причому – в прискореному режимі. Але технологій немає, кадрів – теж, управлінський апарат заточений на брехливі доповіді, Росстат бреше про зростання промисловості в 16 разів, включивши всі можливі важелі маніпуляцій.

Вимагається: терміново відрізати країну від Інтернету, а США тисне на китайські компанії, і ось уже спец-вбивця Луговий заявляє: «Нашій країні потрібно зайнятися створенням власної операційної системи для смартфонів». Чайний напій він вже створив і напоїв їм Литвиненко. Тепер візьметься за інтернет. Луговому все одно, що чи кого знищувати – покажіть йому об’єкт, і він ліквідує його якнайефективніше.

Запекла суперечка з природою призводить тільки до деградації і вмирання. Неможливо протистояти природному процесу розвитку, це – тупиковий шлях. Але в Кремлі поставлено завдання по продовженню життя луб’янського мутанта – будь-якою ціною, хай навіть вона буде дорівнює ціні самої Росії. З іншого боку, система настільки ненажерлива, що постійно вимагає збільшення пайки за лояльність», щоб автоматично не піти в рознос.

У Держдумі панують «чемоданні настрої», і вже не перший рік. Депутати буквально «сидять на валізах», і тільки чекають, коли все обвалиться. В цьому сенсі заява віце-спікера Ігоря Лебедєва про виявлення «порожнеч» у будівлі на Охотному ряду виглядає особливо символічно.

Але всі ці «нажиматели кнопок» бояться аж ніяк не того, що проваляться крізь землю, їх лякає раптовість стихії, здатної знести саме путінське будівлю. А вони чекають лише тому, що не в силах зупинитися: грошей дуже багато, і хочеться хапнути ще і ще. До останньої частки секунди вони – в долі і в справі. Така ціна ризику: коли пірнаєш в кремлівський шоколад – не бійся потонути в багні. А при Володимирі Сортирном такий результат цілком логічний.

Весь цей творчий гадючник до системного обвалення ще змусить росіян здригнутися, і не раз. По-перше, готується «подарунок» автомобілістам у вигляді «Податку на екологічність» — прямо як у Європі. Адже зрозуміло, що сміттєспалювальні заводи корисні для ваших легенів, а автомобільні вихлопи – бездомішковий отрута. Це від ваших вихлопів задихається країна, а не від сміттєвих полігонів і димлячих труб. По-друге, гряде інвентаризація приватних господарств, і «віджим» ділянок разом з дачами. Ви ще стоїте в три погибелі на городах? Садіть картоплю, поки вас не посадили. А тих, хто надумає чинити опір, чекає доля «підозрюваних у тероризмі», розстріляних без суду в Кольчугино Володимирської області. У такій «боротьбі з терором» путінське силовичье наловчився на Північному Кавказі – в Дагестані і Чечні, і ось прийшла пора перенести цей багатий досвід на всю Росію.

«Вас не торкнулося? – Вони йдуть до вас…» А ще – до тих, хто недооформил з різних причин свої гаражі. Нудьгувати не доведеться, бо причини вибухів невдоволення закладені в самих законопроектах. Як і було сказано: «Система – рак, пожирає організм». З тією лише різницею, що її ракові клітини сподіваються в «годину Ікс» виділитися і полетіти, як ікра, розчинившись у бурхливому потоці…

А поки Кремль розігрує один спектакль за іншими – в рамках антикорупційного шоу. У екс-міністра Абизова під час обшуку знайшли наркотики! Це ви у Мзс не шукали. Достатньо понюхати шаровари Лаврова, і піднесений настрій забезпечено. У полковника ФСБ Черкалина вилучили 12 млрд. рублів! І це – сущі копійки, враховуючи той масив грошей, що обертаються у сфері фінансових «випарів» в момент ліквідації банків. Так що банки – тут сама країна знаходиться в процесі ліквідації, та бенефіціарами цього процесу є ті деякі «щасливчики», яким довелося вхопитися за штурвал російського «Титаніка». Що не згорить – то потоне. В Омську вирішено утопити ділянку недобудованого метро. При цьому на добудову вже було вкладено майже 13 млрд. рублів – трохи більше, ніж було знайдено в засіках Черкалина. Але ж це – копійки! – як і було сказано вище. Наказано втопити – і кінці у воду.

Екс-сенатор Арашуков, той, хто стоїть у СІЗО, заявив, що, якщо б він знав, в яких умовах утримуються ув’язнені – він голосував би зовсім інші закони. Але тільки революція дозволить вийти на свободу всім росіянам, що знаходяться сьогодні на правах бесконвойников. Проблема лише в тому, що табірна адміністрація не бажає змінювати свій нинішній статус на статус ув’язнених. Але Арашукова посадили свої, а цих хто посадить?

Заступник міністра МВС Аркадій Гостєв б’є тривогу: рівень життя російських поліцейських падає. Але розмір їх утримання поки дозволяє тримати в руках кийки і знаходити сили для розгону протестувальників, заглушаючи собачим тявканням голос совісті.

Злодійська рука Кремля вкрала у народу пенсії, мимоволі внісши зерно невдоволення. Всеросійський Лох розліпля очі. Набіулліна повідомляє, що «не треба боятися дефолту», а економісти передрікають неминуче падіння рубля вже цього літа. Навіть нафтова голка – і та погнулися, і одна країна за інший виставляють Росії значні рахунки за брудну нафту. А вона і так платить: мінімум – по 80 млн. доларів на добу.

Диван перемигується з холодильником. Чиновники застигли «на валізах». Але до Шереметьєво доїдуть не всі…