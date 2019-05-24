Директор КНДІСЕ Олександр Рувін: організатор контрабандної схеми і творець злочинного синдикату

У 2009 році Рувиной Галиною Богданівною (ІПН 2385609745) і Сыровацким Валерієм Івановичем (ІПН 2457311275) було створено ТОВ «Інтернешнл Кур’єр Сервіс» (ЄДРПОУ 0036392903), надалі — ІКС, зареєстроване за адресою: м. Київ, б-р Кольцова, д. 14, кв. 1.

Підприємство було створено на гроші Рувина Олександра Григоровича — директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Досвідченим людям добре відомі можливості Рувина А. Р., він вправно виконував будь-якої влади, так як в свій час отримав доступ до секретів. Так, це Рувін, як голова комісії, спритно завуалював експертними висновками обставини загибелі Ту-154 російської авіакомпанії «Сибір» в 2001 році.

Так, це Рувін, як директор КНДІСЕ брав безпосередню участь у фальсифікації кримінальних справ проти Ю. Тимошенко та Ю. Луценка. За що отримав нагороду від Януковича.

Так, це Рувін, організував масові фальсифікації кримінальних справ стосовно евромайдановцев і автомайдановцев, зготувавши потрібні експертизи.

Збитий в небі над Луганськом ІЛ-76, Изваринская і Илловайская трагедії – у розслідуванні всіх цих подій Рувін займається «правильної» експертизою.

Компанія ІКС створювалася на гроші Рувина як міжнародний експрес-перевізник для прекрытия організації транснаціонального контрабандного синдикату. В компаньйони Рувін підібрав «генератора контрабандних ідей» — Валерія Сыровацкого, добре відомого контрабандиста, організатора сумно відомої контрабандної пошти «Пост Інтернешнл», протиправну діяльність якої не вдавалося приборкати протягом 6 років. Використовуючи набутий злочинний досвід, Сыровацкий на гроші та за організаційної підтримки Рувина, по всьому світу протягом декількох років відкривав фірми,в назві яких фігурував ІКС або ICS. США, Росія, Китай, Таїланд, ОАЕ, Індія, Польща, Німеччина, Канада – це неповний список країн, в яких Сыровацкий зареєстрував дочірні фірми на своє ім’я та імена довірених осіб Рувина. Основним завданням цієї діяльності Сыровацкого було створення іміджу ІКС, як мережі міжнародного експрес-перевізника. Простіше кажучи, Рувін і Сыровацкий створили фальшивий аналог DHL. Тим самим вони переконали Митну службу України, що ІКС може бути експрес-перевізником в Україні і отримали цей статус. А це в свою чергу дозволило на законних підставах з «благословення» приятеля Рувина В. Калетника – неперевершеного віртуоза контрабандних схем — тодішнього голови Митної служби, відкрити власну зону митного контролю р. в Києві. До відома, В. Калетник розшукується СБУ, підозрюється за СТ.364 Ч. 2 КК України.

Рувін створив власне «вікно» на кордоні. З урахуванням того, що Рувін довгий час пропрацював в митниці, беручи під увагу його розгалужені зв’язки в державних структурах, «вікно» обіцяло бути дуже прибутковим. Що і сталося, судячи по сторінках його близьких родичів у соціальних мережах.

За 4 роки злочинної діяльності ІКС Рувиным і Сыровацким були організовані кілька стійких контрабандних схем. Однією з найприбутковіших стала схема контрабанди автозапчастин з ОАЕ.

У 2012 році Сыровацкий знайомиться в ОАЕ зі ховаються там від українського правосуддя шахраєм та аферистом Лютовичем Костянтином (розшукується Шевченківським РУВС р. Києва з 2012 року, підозрюється за СТ.191 Ч. 5 КК України. Раніше Лютовичем була налагоджена й випробувана контрабандна схема завезення запчастин в Україну з ОАЕ. Об’єднавшись, два кримінальних таланту, за підтримки Рувина, спеціально вилітав в ОАЕ для погодження, побудували і запустили в роботу схему контрабанди автозапчастин, володіє високою стійкістю до виявлення правоохоронними органами.

95% оригінальних автомобільних запчастин для японських і корейських автомобілів на ринок України поставляються з ОАЕ. Вони продаються як через мережі великих дилерів, таких як Фокстрот-Авто, Автотехникс, АТЛ, Віннер-Форд, так і через інтернет-магазини, наприклад, Exist.ua і дрібними продавцями на авторинках по всій країні. Запчастини в ОАЕ закуповуються оптовиками у декількох фірм, таких як www.ra.ae або www.emexdwc.ae.

Контрабандна схема ІКС, організована Рувиным, працює наступним чином. Куплені українськими оптовиками в ОАЕ запчастини поступають на проміжні склади в ОАЕ, де вони оформляються Лютовичем як міжнародні експрес-відправлення (МЕВ), наступні на адресу громадян України. Згідно положень Митного кодексу України, МЕВ з вартістю вкладень менше 150 євро не обкладаються митом і ПДВ. Подробленый на посилки комерційний вантаж запчастин авіатранспортом доставляється в Україну в аеропорти Бориспіль або Жуляни, де його отримує компанія ІКС, переміщує у власну зону митного контролю на адресу р. Київ, вул. Сирецька, 27 і проводить їх митне оформлення за спрощеною схемою, з мінімізацією оподаткування. Замість сплати мита, податку на імпорт, ПДВ в повному обсязі, до бюджету йдуть жалюгідні надходження від декількох посилок, вартість яких спеціально декларується вище 150 євро. «Економія» становить до 40% від митної вартості запчастин.

Далі вантажі вивозяться на проміжні склади в промзонах Києва і звідти розсилаються по Україні Новою поштою або Автолюксом і видаються безпосереднім одержувачам вантажу, що купили його в ОАЕ.

Кожен такий одержувач-клієнт надає ІКС достатня для контрабанди його вантажів адрес громадян України, які в разі їх опитування підтверджують, що отримують запчастини для особистих потреб, роздають їх нужденним, віддають на потреби АТО і т. п. Якщо таких одержувачів не вистачає для клієнта – ІКС за опеределенную доплату надає своїх реальних одержувачів. Саме тому перевірки УВБ ДФС, Податкової міліції, СБУ не змогли виявити контрабандну схему Рувина – одержувачі вантажів реальні, ІКС як би не при чому – всі питання до клієнта.

Для зручності клієнта ІКС пропонує допомогу в здійсненні міжнародного платежу за придбані запчастини з України до ОАЕ, природно, з використанням незаконної схеми.

Діє й інша різновид контрабандної схеми – запчастини завозяться на адресу фіктивної фірми, як правило, фірми – учасника конвертаційної схеми. Від імені фіктивної фірми брокер ІКС подає в митницю декларацію, в якій зазначаються коди товару, який не підлягає обов’язковій сертифікації, має нульову мито і не цілком відповідає заявляється товару. Митниця не заперечує і в результаті бюджет України недоотримує митних платежів у розмірі до 30% від митної вартості запчастин.

Стійка робота контрабандної схеми ІКС пояснюється не тільки зв’язками Рувина, але і підібраним їм персоналом. Колишні митники, співробітники правоохоронних органів, звільнені за корупцію, мають за плечима судимість і уникли правосуддя, менеджери-фахівці контрабандними схемами, вигнані за шахрайство і крадіжки з попередніх місць роботи, фахівці з «конвертах» — така «плеяда» кримінальних діячів працює під чуйним заступництвом людини, в руках якого знаходиться ВСЯ судова експертиза України.

За грубою оцінкою тільки за 2014 рік і половину 2015 року через контрабандну схему Рувина переміщено на територію України запчастин загальною вартістю 25-30 млн доларів США. Збитки, завдані державі у вигляді несплати до бюджету митних платежів перевищив 10 млн доларів. Непогана надбавка до зарплати директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.