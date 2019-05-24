На Запоріжжі чоловік підірвався на гранаті

На Запоріжжі чоловік з власної необережності підірвався на гранаті. Про це журналісту повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

“Чоловік повідомив, що у лісосмузі по вулиці Олімпійській знаходиться труп іншого чоловіка. Поліція встановила особу померлого 1974 року народження. Попередньо встановлено, що він з власної необережності підірвав себе гранатою”, – зазначили у поліції.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією “нещасний випадок”.