Перші з кінця: Світовий банк оцінив українську економіку

Світовий банк підготував і опублікував доповідь під назвою «Реалізація потенціалу економічного зростання України». У документі йдеться про те, що український народ, в порівнянні з кризовим 2014 роком, збіднів на 16%. Рівень валового внутрішнього продукту на душу населення дозволяє Україні стояти в одному ряду з найбіднішими країнами: Молдовою, Вірменією, Грузією.

Динаміку боротьби з бідністю українських громадян фахівці СБ визнали недостатньою для виходу хоча б на рівень середніх європейських показників. За прогнозами Світового банку, зберігаючи поточні темпи розвитку економіки, Україна має шанс вийти на рівень Німеччині через сто років. А щоб зрівнятися з Польщею Україні знадобиться не менше п’ятдесяти років.

До причин української економічної катастрофи експерти відносять недостатність іноземних інвестицій і незавершені реформи. А слабкий приплив іноземного капіталу Світовий банк пояснює недотриманням в країні принципів конкуренції.

Для виходу із ситуації, державі рекомендовано прискорити проведення необхідних реформ і знайти рішення, які сприяють розширенню зовнішньої торгівлі. Крім цього, експерти радять українській владі предметно попрацювати над зміцненням економічних інститутів.