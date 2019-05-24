Таїланд готується до дефіциту нафти і газу з Близького Сходу

Міністерство енергетики Таїланду попросило регулюючі органи уважно стежити за розвитком подій на Близькому Сході, щоб вони не викликали дефіцит нафти і газу в країні, яка залежить від імпорту, повідомляють місцеві ЗМІ. За повідомленням газети Bangkok Post, міністерство замовило шість нафтопереробних заводів. почати щодня повідомляти про обсяги поставок і обсягах продажів, а також про пропускної здатності. Досі нафтопереробні заводи повинні були повідомляти про це щомісяця.

Стратегічний запас нафти в Таїланді повинен містити достатню кількість товару протягом 30-45 днів, що знаходиться в межах середнього світового рівня, і міністерство ще не запропонувало змінити це в очікуванні можливого дефіциту поставок. Тим не менш, він готується до підвищення цін: міністерство заявило, що в Державному нафтовому фонді країни достатньо грошей для реагування на підвищення цін.

Груба нафта є основним імпортним товаром в Таїланді, а очищені нафтопродукти – головним експортним товаром. Країна також видобуває нафту на місцевому рівні, але далеко не достатньо, щоб задовольнити попит. Середньодобове виробництво знижується , а також: від більш ніж 150 000 барелів на добу в 2017 році до приблизно 120 000 барелів на день з початку 2019 року.

Гуркіт шабель на Близькому Сході більше, ніж Таїланд, турбує ціни на нафту. Обмін тонко завуальованими погрозами між президентом Трампом і іранським урядом став причиною останніх хвилювань на нафтовому ринку, оскільки деякі чекають відкритого військового конфлікту.

Занепокоєння посилилося, коли США наказала евакуювати всіх нештатних державних службовців з Іраку, припускаючи, що евакуація може бути частиною підготовки до відкритої конфронтації з сусідом Іраку, Іраном. Exxon також евакуювали персонал з родовища Західна Курна в Іраку 1 посилаючись на міркування безпеки, які викликали реакцію невдоволення від Багдада.

Незважаючи на посилений стурбованість з приводу можливої конфронтації на Близькому Сході, ціни не були такими високими, як могли б бути кілька років тому, перш ніж виробництво в США впало. Хоча вартість нафти марки Brent становить близько 70 доларів США за барель, а WTI вище 60 доларів США за барель, показники ще не досягли 80 доларів США і вище, як прогнозували деякі аналітики.