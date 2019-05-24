У Вінниці затримали “маніяка-штрикача”

У Вінниці 24 травня співробітники Київського відділення поліції затримали 22-річного городянина. Молода людина підозрюється у тому, що впродовж квітня скоїв серію нападів на жінок – колов їх голками. Дії “маніяка” викликали паніку серед молодих вінничанок, які зі страхом ходили по вулицях.

Як повідомляє поліція Вінницької області, чоловіка затримали на зупинці громадського транспорту. Правоохоронці шукали підозрюваного за описом майже два місяці.

Нагадаємо, на початку квітня з’явилися відомості про те, що хлопець в куртці з капюшоном нападає ззаду на молодих жінок і дівчат. Чим саме він їх колов, було невідомо, але постраждалі боялися зараження інфекцією.

До поліції надійшло 10 повідомлень від вінничанок про те, що на вулицях міста невідомий завдав їм тілесні ушкодження колючим предметом. Деякі з постраждалих зверталися до медиків, щоб здати аналізи на ВІЛ.

Затриманий зізнався у нападах. Він згадує 5-6 випадків. За його словами, колов жінок голкою від шприців, які купував в аптеці, заради розваги.