Священникам ПЦУ запретили баллотироваться в Парламент

Священникам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты. Такое решение было принято Синодом ПЦУ. Об этом сообщило издание LIGA.net.

Также архиереям и клирикам запрещено выдвигаться на должности в местном самоуправлении, которые требуют постоянной работы.

При этом с благословения церковной власти разрешено баллотироваться в депутаты местного уровня, если такая работа не требует полной занятости.

Напомним, сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины.

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