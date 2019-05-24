«Чисто військового варіанту звільнення Донбасу я не бачу», — Хомчак

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що чисто військовий варіант звільнення окупованої частини Донбасу не розглядається.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

На питання, чи є військовий варіант врегулювання конфлікту на Донбасі, він відповів: «Чисто військового варіанту я не бачу».

Коментуючи заяву колишнього командувача Об’єднаними силами Сергія Наева про те, що на військову операцію по звільненню України окупованих територій піде менше доби, Хомчак зауважив: «Я Наева ще не бачив, він зараз у відпустці, він мій заступник. Я йому задам це питання: чим він керувався. Мені самому цікаво, як він це бачить».

Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Муженко з липня 2014 року був начальником Генерального штабу — головнокомандувачем ЗСУ.