Ботсвана зняла заборону на полювання на слонів: захисники природи приголомшені

Цей крок міністерства навколишнього середовища, охорони природних ресурсів і туризму Ботсвани зазнав різкої критики з боку захисників природи, які стурбовані перспективами розвитку браконьєрства заради видобутку слонової кістки.

Вважається, що в Ботсвані проживає 130 тисяч слонів — близько третини всіх слонів в Африці. Країна довгий час була безпечним притулком для тварин, і на неї майже не вплинуло браконьєрство, яке знищила третину слонів континенту за останнє десятиліття.

Однак були й винятки. Ще у вересні 2018 року організація «Слони без кордонів», що займається охороною цих тварин, провела аерофотозйомку і заявила, що виявила одне з найбільших на сьогоднішній день вбивств слонів – загинули 87 осіб. Тим не менш, пізніше вчені та урядовці в Ботсвані оскаржили ці заяви, заявивши, що «Слони без кордонів» перебільшують цифри.

Заборона на полювання був вперше введений в 2014 році колишнім президентом і завзятим захисником природи Яном Хамою. Нинішній президент Мокгвитси Е. К. Масиси у минулому році створив комітет для обговорення економічних та інших наслідків заборони. Серед причин скасування заборони комітет виділив збільшення кількості слонів у країні і почастішання конфліктів між цими тваринами і людьми.

Вбивство слонів у Мозамбіку

Недавні посухи змусили слонів шукати воду в тих регіонах, де їх раніше не було, що призвело до почастішання контактів з людьми, які, як вважає уряд, можуть стати загрозою для життя, врожаю і майна людей.

Комітет, до якого входили місцеві органи влади, громади, постраждалі від слонів, захисники природи і дослідники, прийшов до «спільної думки про те, що заборона на полювання повинен бути скасований», як говориться в заяві міністерства. Відновлення полювання буде проведено «в організованому і етичному порядку», повідомляється в документі. Поки що чиновники не пояснили, як саме.

Генеральний директор некомерційної організації Wildlife Direct Паула Кахумбу і одна з критиків рішення написала в Твіттері, що зняття заборони на полювання не зменшить конфлікт між людьми і слонами. Це тому, що «жоден мисливець не захоче вбивати слонів у селі, адже їм потрібні тільки великі бивні». Жінка стверджує, що полювання лише викличе серйозний стрес у слонів, роблячи їх набагато небезпечніше.

«Чекайте масового знищення ще одного виду», — завершила Паула.

За матеріалами Live Science

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