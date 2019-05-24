Трамп звинуватив у зраді колишніх керівників ФБР

За словами президента, ініціаторами «російського розслідування» були Джеймс Комі і Джон Маккейб.

Повідомивши про виділення фінансової допомоги сельскозяйственному сектору в обсязі 16 мільярдів доларів, президент Трамп відповів на запитання невеликої групи кореспондентів. Більшу частину свого виступу Трамп присвятив критиці на адресу Ненсі Пелосі, яка сьогодні сказала торговому представнику США Роберту Лайтхайзеру, що їй буде потрібно два тижні на вивчення тексту торгового угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA).

«Пелосі не розуміє законопроекту», – заявив президент. Він назвав спікера нижньої палати «божевільною», додавши, що Пелосі «заплуталася». Крім того, Трамп назвав «поганим» пропозицію спікера про те, щоб родичі президента «втрутились» в його дії «заради блага країни».

Один з журналістів запитав Трампа, хотів би бути той відсторонений від влади демократами в Конгресі. Президент відповів, що він «не знає нікого, хто хотів би зазнати імпічменту».

Журналіст попросив Трампа назвати імена ініціаторів «російського розслідування», яких раніше президент звинуватив у зраді. Президент назвав імена «зрадників», серед яких, зокрема, фігурували колишній директор ФБР Джеймс Комі і його колишній заступник Джон Маккейб. Трамп додав, що зраду також «ймовірно» здійснили люди ще більш високого рангу, проте не став вдаватися в подробиці.

Відповідаючи на питання про можливість відправки військових на Близький Схід в зв’язку із загостренням відносин з Іраном, президент сказав: «Не думаю, що нам це знадобиться».

Крім того, Трамп назвав «дуже небезпечною» китайську телекомунікаційну компанію Huawei, однак тут же додав, що умови роботи компанії в США можуть бути прописані в новому торговому договорі з Китаєм.

Трамп дав зрозуміти, що може підписати законопроект про виділення понад 19 мільярдів доларів на боротьбу з наслідками стихійних лих, навіть якщо в підсумковий текст не включать кошти на будівництво стіни на кордоні.

«Ми подбаємо про імміграцію пізніше», – заявив президент.