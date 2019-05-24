У Запоріжжі ветеран АТО загинув внаслідок вибуху гранати

У Запоріжжі 45-річний учасник АТО загинув внаслідок вибуху гранати. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Тіло чоловіка виявили в лісосмузі на околиці міста ще 21 травня, однак ідентифікували лише сьогодні.

За даними поліції, загиблий – ветеран АТО. У чоловіка були дві бойові гранати. Одна з них вибухнула, внаслідок чого він загинув, другу – вилучили піротехніки. Вибухом загиблому відірвало обидві руки.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією “нещасний випадок”.