На Евересті за тиждень загинули семеро альпіністів

На найвищій горі в світі Евересті за останній тиждень загинули сім альпіністів.

“Троє людей загинули на Евересті, таким чином кількість людей, які загинули на найвищій горі в світі за останній тиждень зросла до семи”, – йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря Департаменту з туризму Непалу Міри Ачарії, тільки вчора стало відомо про загибель трьох альпіністів.

Відзначається, що ще двох осіб розшукують.

Альпінізм в Непалі став прибутковою справою після того, як Едмунд Хілларі і Тензінг Норгей вперше піднялися на гору Еверест в 1953 році.

Тільки в нинішньому сезоні непальські органи влади видали альпіністам 384 дозволи, вартість кожного становить 11 тисяч доларів США.