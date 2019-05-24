В Украине появятся канализационные люки из тюбиков из-под шампуней

В Киеве начался сбор использованных тубов/тюбиков, которые в дальнейшем пойдут на переработку.

Об этом сообщает организаторы акции “Украина без мусора” в Facebook.

Собранные тубы, в которых часто продают кремы, зубную пасту, моющие средства, шампуни, мази, будут отправлять в Харьков, где их будут перерабатывать и добавлять в материал крышек для канализационных люков. Важные условия: тубы должны иметь маркировку – LDPE-полиэтилен (код 4), внутри не должно быть серебристого напыления. В противном случае такие тубы будут отправлять на высокотемпературные сжигания. Перед тем как принести на переработку тубы, их необходимо полностью промыть, отрезав верхнюю часть. Отрезанную часть потом можно вложить внутрь. Если крышечка сделана из другого материала (часто это PP), ее необходимо снять и сдать отдельно. Прием использованных тюбиков будет проходить на станции ​​по адресу: улица Саперно-Слободская, 25/4 (ст. метро Демиевская).

Источник: Глосс

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