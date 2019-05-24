Медики розповіли про шкоду насіння для організму

Медики з’ясували, якої шкоди організму людини можуть приносити насіння соняшнику, які використовують як “закуску”. Виявилося, що небезпека пов’язана з очищенням продукту від шкірки.

Багато позбавляють насіння від шкірки зубами, але робити це варто виключно руками. Зокрема, якщо продукт брудний, пил і бактерії можуть потрапляти в ротову порожнину, де стрімко поширюються. У підсумку це загрожує карієсом або запальними процесами. Крім цього, шкірка насіння також пошкоджує зубну емаль, що створює додаткові незручності і може вести до виникнення зубної хвороби.

Не радять експерти також їсти насіння під час болю в горлі. Тверді частинки від цього продукту в змозі дратувати запалені слизові, заважаючи процесу загоєння. Крім того, зазвичай насіння досить калорійне.