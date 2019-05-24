Медведчук не будет поддерживать Зеленского

Виктор Медведчук не видит смысла представлять интересы команды Зеленского. «Оппозиционная платформа – За жизнь» находится к новому президенту в оппозиции с момента его избрания.

«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания», – заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о том, как он оценивает заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что Медведчука не видят в качестве переговорщика с Россией.

«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», – подчеркнул Виктор Медведчук.

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«Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю – граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах», – добавил политик.

«Поэтому позиция главы администрации президента абсолютно мне понятная, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет», – подчеркнул Медведчук.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор», – заявил Богдан. Глава администрации также сообщил, что ни он, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком.

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