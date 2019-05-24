Де можна замовити сувеніри для людей різних професій

На сьогоднішній день у світі існує більше тисячі найрізноманітніших професій з різних сфер діяльності. Незалежно від робочої галузі, будь-яка компанія дорожить професіоналами своєї справи і завжди готова заохотити роботу хорошого співробітника. Одним з універсальних рішень є вручення в якості презенту професійного тематичного сувенірного подарунка. Чудові декоративні вироби від ЗЛАТИКС оптимально підходять як милого та приємного сюрпризу колезі по роботі, близькому або далекому родичу, найкращому другу, другій половинці або начальнику. В ідеалі, такі подарунки краще дарувати на професійне свято. Але в будь-якому випадку, сувенірна продукція від ЗЛАТИКС буде приємна і актуальна в будь — який момент, особливо, якщо виріб має не тільки видатними декоративними характеристиками, але також виконує корисні функції. В каталозі інтернет-магазину ЗЛАТИКС в розділі (https://www.zlatiks.ru/catalog/professional_gifts/) можна ознайомитися з асортиментом якісних товарів власного виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо ваших заявок і гарантуємо бездоганну якість кожного сувенір від Златоуста.

Асортимент продукції

У цілому, компанія ЗЛАТИКС довгі роки займається проектуванням, виготовленням і продажем якісних декоративних виробів: сувенірної продукції, аксесуарів, ювелірної біжутерії, елітних особистих речей, реплік холодної та вогнепальної зброї, різних пристроїв для будинку і робочого столу, канцелярії і предметів мистецтва. Але якщо говорити суто про професійних подарунки, можна виділити наступні групи продукції (виділені категорії за професіями):

Подарунки для людей, чия діяльність пов’язана з цивільним або військовим флотом (моряків, навігаторів, капітанів, корабельних інженерів. Це й різноманітні сувенірні якоря, і мініатюри різних плавальних судів, і стандартна символіка флоту в оригінальному виконанні;

Сувенірна продукція для військових. Природно, на першому місці в такому разі коштують вправні репліки холодної зброї. Але також можна вибрати що-небудь підходяще з асортименту пам’ятних виробів, традиційної військової символіки;

Товари для фінансистів. У цій сфері можна придумати безліч різноманітних варіантів, що ми і зробили. Елітні канцелярські вироби знаходяться на першому місці. Але крім цього, популярністю користуються декоративні або інтер’єрні об’єкти (статуетки, скульптури, картини, бюсти). Нарешті, не можна забувати про класичних приладді для робочого столу — ножі для паперу, гільйотині для сигар, машинки для згортання самокруток, електричних точилках для олівців;

Ми також пропонуємо найширший асортимент товарів для інженерів, автомеханіків, бізнесменів, економістів, викладачів, спортсменів та представників багатьох інших професій. Поспішайте ознайомитися із кожен сувенірів зі списку як можна швидше. Для зручності користування каталогом, приєднайте фільтри в інтерфейсі порталу.

Чому саме ми?

Компанія ЗЛАТИКС багато років тому запрацювала бездоганну репутацію і гучне ім’я завдяки створенню традиційної златоустівській гравюри. Вироби з гравіюванням з Златоуста воістину є унікальними. Але також не можна забувати, що всі вони виготовлені вручну. Тобто, навіть при відсутності златоустівській гравюри на позолоті, вони б мали велику цінність. А вироби ручної роботи, додатково прикрашені натуральним золотом, точно варті вашої уваги.