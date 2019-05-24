Портнов подав третє заяву в ГБР на Порошенка: усі подробиці

Юрист Андрій Портнов розповів про те, що подав у Державне бюро розслідувань нову заяву на екс-президента України Петра Порошенка.

Про це передає СВІТ з посиланням на Telegram-канал Андрія Портнова.

За його словами, він подав у ДБР третя заява про відмивання коштів та легалізації незаконних доходів Петром Порошенком.

«Друзі, зареєстрував у Державному бюро розслідувань третя заява про відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків колишнім Президентом Порошенко, який у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом „Прямий“, оформивши його на офшорну компанію, фіктивно належала колишньому члену Партії Регіонів Макеєнко», — написав він.

Андрій Портнов також зазначив, що сьогодні ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження та розпочало розслідування за фактом легалізації екс-президентом злочинних доходів при офшорних маніпуляціях на суму $300 мільйонів за угодою продажу заводу «Кузня на Рибальському».

«Не перемикайтеся», — додав він і прикріпив посилання з доступом до документів.