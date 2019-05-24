«Не дозволю йому узурпувати владу»: Ляшко погрожує «порвати» Зеленського

Головний «радикал» України став в опозицію до новообраного глави держави вже на третій день його президентства.

Глава «Радикальної партії» Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook «розгромив» новообраного президента України Володимира Зеленського, опублікувавши дванадцять пунктів, аргументують його рішення йти в опозицію.

Ляшко заявив, що новий лідер українців плює на закон України, поховав шанс обрати депутатів у Раду по відкритій некорумпованої системи. Головний «радикал» бачить загрозу реваншу екс-«регіоналів» і Кремля при президентстві Зеленського, які можуть скасувати і мовний закон, і закон про декомунізацію, а також протягнути особливий статус Донбасу. Політик звернув увагу і на всі призначення Зеленського, куди президент визначив своїх бізнес-партнерів.

Крім того, Ляшко побоюється, що рішення глави держави можуть призвести до бідності в країні.

«Слуга народу виявився слугою реваншу», — резюмував Ляшко, заявивши, що він не дозволить Зеленському узурпувати владу.