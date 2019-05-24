У зв’язку зі святкуванням Дня Києва у столиці можуть обмежити роботу метро

Проведення святкових заходів до Дня Києва стане причиною зміни роботи київського метро. Про це повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».

У суботу, 25 травня, і неділю, 26 травня, в столиці пройде величезна кількість заходів, присвячених дню міста.

У зв’язку з цим можливе обмеження (не закриття) на вхід станції «Контрактова площа» після проведення святкових концертів на Контрактовій площі. 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції «Виставковий центр» після проведення концерту на території Національного комплексу «Експоцентр України».

Зазначається, що у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» також можливі деякі зміни в роботі підземки.

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», — йдеться в повідомленні.