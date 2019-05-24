“Суд” в Криму залишив під арештом фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір”

Підконтрольний Росії Верховний суд в окупованому Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта “Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва.

Так, у “Верховному суді” Криму розглядалася апеляційна скарга сторони захисту на продовження запобіжного заходу Серверу Мустафаєву. Суд залишив рішення першої інстанції в силі, а саме продовження запобіжного заходу до 9 червня 2019 року.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю “Верховний суд Криму” продовжив арешт фігурантам ”Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір” Серверу Зекер‘єву, Мемету Белялову, Ернесу Аметову, Сулейману Асанову, Сейрану Салієву, Едему Смаїлову, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову до 9 червня.