Філарет виступив проти положень, які прописані в Томосі

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що частина положень, які містяться в Томосі, не прийнятні для церкви України.

Таку заяву він зробив після проведеного синоду ПЦУ 24 травня.

Патріарх вважає, що з частиною положень Томосу не можна погоджуватися.

Він зазначив, що вдячний за Томос. Однак варто приймати ту його частину, де нас визнають автокефальною церквою».

«Але там написано, що ми, наприклад, не можемо дбати про наших українців за кордоном. Я проти цього, і українці проти», — сказав Філарет.

За словами патріарха, дана ситуація обумовлена тим, що «Томос нам показали і дали вже після собору, ми не знали, що там написано».