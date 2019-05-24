Підтоплення на Закарпатті: Пошкоджено більше двох десятків будинків, зруйновано міст

«Станом на 7 годин п’ятниці, 24 травня, залишаються підтопленими 23 житлових будинки, 241 домогосподарство, 1 835 тис. га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйнований міст через р. Латориця в с. Котельниця Воловецького району та пошкоджено міст через місцевий потічок в с. Верхня Грабівниця Воловецького району, зруйновано 930 м берегових укріплень», — сказано в повідомленні.

Крім цього, рятувальники продовжують пошуки хлопчика 2009 року народження, який з власної необережності впав у р. Вича, що в смт Воловець Воловецького району.

«Спостерігається перелив води через автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин довжиною близько 250 м поблизу с. Вільхівка Іршавського району та перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю близько 150 м між селами Ст. Ком’яти та Шаланки Виноградівського району. Організовано об’їзд.

Тим часом в Івано-Франківській області залишається підтоплених 1 житловий будинок в смт Букачівці Рогатинського району та 151 домогосподарство в 15 населених пунктах області.