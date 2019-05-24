Під Києвом зникла 16-річна дівчинка

В селі Обуховичі (Іванківський район) зникла 16-річна Катерина Несін. Дівчина вийшла з будинку по вул. Братів Киричук о 8 ранку 24 травня і досі додому не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети зниклої: на вигляд 16-17 років, зріст 155-160 см, середньої статури, очі карі, волосся темно-русяве (пофарбовані), нижче плечей.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Була одягнена у джинси синього кольору, білу футболку, кросівки. За даними поліції, дівчина могла переодягнутися.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчини, правоохоронці просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції «102» або (096) 993-38-52 (чергова частина Іванівської відділення поліції).