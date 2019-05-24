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На “Книжном арсенале” Владимиру Зеленскому подарили книгу “Политика для начинающих”. Видео

24.05.2019

На “Книжном арсенале” в Киеве Владимиру Зеленскому подарили книгу “Политика для начинающих”. 
Президент, прочитав название книги, засмеялся и поблагодарил представителей издательства.

Детская книга “Политика для начинающих” в доступной форме рассказывает о государственном управлении, идеологиях, политической системе и других вещах, связанных с политикой.

Стоит отметить, что до этого мероприятие посетил Олег Ляшко. Во время прогулки по выставке он посоветовал Владимиру Зеленского начать читать Конституцию Украины.

 

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