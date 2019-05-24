Зеленський зустрінеться з місією МВФ 28 травня

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду.

Зустріч відбудеться у вівторок, 28 травня.

Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Київ 21 травня. Постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман говорив, що місія працюватиме в Україні два тижні.

22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко заявляв, що місія МВФ припинила роботу в Україні. Українське представництво Фонду спростовувало цю заяву і зазначає, що робота місії триває за графіком. Пізніше Саєнко спростував свої слова і сказав, що інформації про припинення роботи місії поки немає.

23 травня прес-секретар МВФ Джеррі Райс сказав, що Фонд готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду.