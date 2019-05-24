Нацгвардейца Марківа в Італії можуть посадити на 17 років

Італійська прокуратура попросила суддю у справі про вбивство на Донбасі громадянина цієї країни серйозно покарати підозрюваного в причетності до пригоди службовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

За даними місцевої преси, під час чергового судового засідання у місті Павія, один з яких раніше відвідував і глава МВС України Арсен Аваков, обвинувачення вимагає визнати українського військовослужбовця винним у загибелі фотокореспондента Андреа Рокелли і засудити його до 17 років позбавлення волі.

Остаточний вердикт первинної судової інстанції має бути оголошений 12 липня.

Варто зазначити, що прокурор також направив запит про передачу під суд ще одного громадянина України – командира Марківа в Нацгвардії.

Нагадаємо, що Марків знаходиться під арештом в Італії з 30 червня 2017 року, коли його затримали під час візиту в цю країну до матері. Нацгвардеец заперечує свою причетність до загибелі репортера.