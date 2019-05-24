Луценко пояснив, чому не видав підозр у справі Приватбанку

Генеральна прокуратура не видавала підозр у справі Приватбанку, тому що юридично в України немає збитків від кредитів, наданих пов’язаним компаніям колишніх власників.

За його словами, загальна сума активів, придбаних таким чином, становить близько 5,5 млрд доларів. Відповідні гроші – відкритих кредитних ліній, та строк їх повернення ще не прийшов.

Луценко зазначив, що колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський за погодженням з Національним банком України провів реструктуризацію боргів і зможе віддавати гроші за цими кредитами наступні 10 років.

«Таким чином, у нас загальна сума збитків, яка висить перед ПриватБанком, була реструктуризована на наступних 10-12 років. Іноді під 2% річних. Деякий час вони ці кредитні лінії обслуговували, але потім припинили. Тепер питання: чи є тут стаття 191 (розкрадання в особливо великих розмірах)? Для її застосування слідство повинно виявити суму збитку», – повідомив генпрокурор.

Однак, за його словами, факт настання збитку може відбутися тільки в двох випадках: або в останній день кредитної лінії – через 10-12 років (позичальник має право заплатити все в останній день), або розірвати ці лінії із-за того, що вони не обслуговуються.

Луценко нагадав, що такий процес він почав ще в 2017-2018 роках, але отримав лист від тодішнього міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що це може перешкодити процесу в Лондонському суді.

При цьому генпрокурор зазначив, що до подібного варіанту Україна може повернутися після рішення апеляції Лондонського суду.

«Розірвати тут, в Україні, кредитні лінії, які не обслуговуються, щоб потім з’явився збиток. Сума не має значення. Як тільки ми отримаємо збитки Приватбанку, то ця особа відразу отримає підозру. І тоді ми зможемо вийти на беніфіціарів, які стоять за позичальниками», – резюмував Луценко.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова було докапитализировано на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора – компанії EY.