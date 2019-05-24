Що стоїть за селфи?

Мені пощастило здійснювати свій перший політ у світовій мецці парапланеризму. Пощастило з пілотом. Пощастило, що хмари з двокілометрової вершини Бабадага все-таки здуло через годину очікування. Пощастило, що море було підсвічений сонцем, і мені відкрився неймовірний вигляд. Пощастило, що мене не заколисало від кульбітів параплана, хоча всі передумови були (і відразу лайфхак — в польоті таким, як я, треба їсти шоколадний батончик). Подібні моменти удачі, коли все склалося, і ми хочемо зазвичай зафіксувати на селфи.

Правда, перед стартом я не думала ні про яке селфи. А тільки про те, як же страшно їхати по серпантину з цим водієм-лихачем, напевно, ми розіб’ємося, так і не діставшись до вершини. Ура, вниз не доведеться знову їхати з ним. О, боже мій, треба бігти вниз прямо в прірву. З-за хмар не зрозуміло куди, а ще холодно. Дуже холодно, даремно я в шортах. Головне — не вбитися, це вже буде відмінний результат, більшого мені й не треба. Серйозно, не треба. Красивий вигляд, горизонт — це було важливо вчора. Сьогодні важливо, що крісло-мішок на спині хоч трохи захищає нирки від вітру, ну і вижити, звичайно. З собою я нічого брати не буду, особливо телефон. Я виживу, все буде добре.

І це фото, зняте пілотом, зберігає пам’ять у тому числі і про цих емоціях. Нехай всі селфи у вас будуть про щось важливе і хороше. Та чохол з карабіном для гаджета нехай буде.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

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