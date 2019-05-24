«На Єпіфанія впливають!» Філарет зробив гучну заяву

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що на митрополита Київського і всієї України Єпіфанія впливають антиукраїнські сили.

Відповідне висловлювання він зробив після засідання Священного синоду Української православної церкви, який відбувся в п’ятницю, 24 травня.

«На нашого предстоятеля, митрополита Єпіфанія впливають ті сили, які влилися, — антиукраїнські і московські – і вони впливають на предстоятеля, тому приймаються такі негативні рішення», — сказав він.

За словами Філарета, майже всі рішення, які приймалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату.

Також він повторив своє висловлювання, що його обдурили з Томосом, зазначивши, що приймає Томос тільки в тій частині, яка дає автокефалію Української церкви.

«Ми приймаємо Томос і дякуємо йому. Але ми приймаємо ту частину, де нас визнають автокефальною церквою. Але там написано, що ми, наприклад, не можемо дбати про наших українців за кордоном. Я проти цього і українці проти», — сказав Філарет.

На думку патріарха, така ситуація склалася, тому що Томос показали і дали вже після собору. «Ми не знали, що там написано», — уклав він.