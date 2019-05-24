Неправдиве повідомлення про замінування будинку батьків Зеленського в Кривому Розі розслідують теракт

Повідомлення про замінування п’яти лікарень і десяти багатоповерхівок в Кривому Розі, яке надійшло в місцеву поліцію 23 травня і виявилося неправдивим, розслідується як терористичний акт.

Про це з посиланням на правоохоронців пишуть “Українські Новини”.

Між тим, серед зазначених адрес був будинок по вулиці Віталія Матусевича, 6, у якому живуть батьки президента України Володимира Зеленського. Увечері в четвер, 23 травня, на об’єктах працювали фахівці екстрених служб. Всі повідомлення про мінування виявилися помилковими.

Наголошується, що 15 травня невідомі вже повідомляли про замінування цих самих об’єктів. Поліція почала розслідування за ознаками ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.