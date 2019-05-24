Змінити місце голосування для участі у виборах до Ради можна до 15 липня – ЦВК

Тимчасово змінити місце голосування для участі в парламентських виборах українці можуть до 15 липня включно, повідомляє голова ЦВК Тетяна Сліпачук у Фейсбук.

«Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України. Так само і стартує процес тимчасової зміни місця голосування», – написала Сліпачук.

Зазначається, що відсьогодні і до 15 липня включно кожен охочий може скористатися своїм правом виборця та подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування.

«Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, достатня лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати», – зауважила вона.

Також Тетяна наворожила, що за пропорційною системою під час голосування українці отримають два бюлетені – для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі. Тому, якщо виборець знаходиметься за межами свого округу, він зможе проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.