Щури тікають з корабля? Від Ляшко пішов найближчий соратник

Народний депутат Ігор Мосійчук прийняв рішення покинути Радикальну партію Олега Ляшка.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Хочу повідомити всім про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Це було нелегке, добре зважене рішення, яке я був змушений прийняти. Серйозні ідеологічні розбіжності спричиняли конфлікти з окремими членами команди. Я не можу йти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, незважаючи на всі розбіжності, глибоко поважаю», — написав Мосійчук.

Він подякував Ляшко та інших членів партії за співпрацю і заявив, що «не має ні підстав, ні бажання для будь-якої ворожнечі, чи протистояння».

«Ні з ким не прощаюся, і не збираюся на відпочинок. Зараз Україна як ніколи потребує тих, хто готовий боротися за її майбутнє. Як це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку, не залишу громадській та журналістській діяльності, і сподіваюся, що Бог дасть мені сил продовжити політичну діяльність. Зараз визначаюся, щодо подальших дій. Як тільки прийму конкретне рішення повідомлю громадськості та ЗМІ», — додав нардеп.

Ляшко в ефірі телеканалу NewsOne прокоментував рішення Мосійчука фразою «баба з воза — кобилі легше».

«Хочу вас проінформувати, що Ігор — дійсно народний депутат України, але відтепер він не буде представляти Радикальну партію… Сьогодні вранці у мене була розмова з Мосийчуком, і він заявив, що подає заяву про вихід з Радикальної партії. Я вітаю таке рішення. Баба з воза — кобилі легше», — сказав лідер Радикальної партії.