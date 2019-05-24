Український тиждень моди: дати проведення

На 45-му Тижні моди провідні українські дизайнери представлять свої колекції сезону SS20. Основною локацією Ukrainian Fashion Week стане національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал».
Український тиждень моди була заснована більше 20 років тому і стала першим тижнем pret-a-porter Східної Європи і пострадянського простору.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», малюнок українця прикрасив обкладинку Vogue.
За матеріалами «Новий час»
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
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