Український тиждень моди: дати проведення

На 45-му Тижні моди провідні українські дизайнери представлять свої колекції сезону SS20. Основною локацією Ukrainian Fashion Week стане національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал».

Український тиждень моди була заснована більше 20 років тому і стала першим тижнем pret-a-porter Східної Європи і пострадянського простору.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», малюнок українця прикрасив обкладинку Vogue.

За матеріалами «Новий час»

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

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