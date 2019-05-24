У Польщі затримали українця, якого українська митниця пропустила з контрабандою бурштину

Співробітники Дорогуского митного управління на ділянці польсько-українського кордону затримали громадянина України, спокійно який проїхав українських митників і прикордонників, який намагався нелегально ввезти до Польщі понад 35 кг. необробленого бурштину, захованого біля паливного бака.

У ході затримання 58-річний громадянин України заявив, що він дійсно намагався ввезти раніше придбані в Одесі камені з метою їх подальшого перепродажу на одному з ринків Польщі.

Правоохоронні органи за фактом злочину порушили кримінальну справу. Бурштин і автомобіль чоловіка вилучено для проведення слідчих дій.

Відомо, що для ввезення бурштину на територію Польщі потрібно заплатити мито, ПДВ та оформити митну декларацію. Щоб уникнути витрат українець зважився провести камені як контрабанду, внаслідок чого понесе відповідальність перед законом.