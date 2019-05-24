Китай хочет приобрести украинские технологии для усиления армии

Китай агрессивно расширяет свое влияние на всем постсоветском пространстве, а Украина предлагает Пекину уникальную возможность заполнить пробелы в своих знаниях, необходимых для построения армии мирового класса.

Президент одной из главных авиационных компаний Украины говорит, что новые инвесторы из Китая часто просят организовать «небольшие встречи для разговора» с персоналом. Они хотят знать все об отчетности и планировании, налаживании производственных линий и о взаимодействии между цехами. «Они говорят три часа, а на следующий день полностью другая группа людей проходит то же самое», — сказал Washington Post Вячеслав Богуслаев, чья компания «Мотор Сич» занимается производством передовых двигателей для военных самолетов, информирует enovosty.com/news.

«Они задают те же вопросы, что и вчера. Это длится неделю», — рассказал Богуслаев. В погоне за обновлением своей армии Китай обратил внимание на Украину. А Украина, чья экономика пытается пробиться через враждебность России, оказалась готовой принять китайские объятия. «Если нам запретят работать с Китаем, тогда первым делом мне придется уволить 10 тысяч человек», — сказал Богуслаев изданию.

В китайских СМИ украинскую «Мотор Сич» называют «царем двигателей». У компании есть то, что нужно Пекину. Она может поставлять авиационные двигатели. Кроме того, у нее есть собственные разработки, на основе которых Китай смог бы однажды построить собственный аналог. В свою очередь, Пекин может предложить «Мотор Сич» то, что ей нужно – надежных покупателей.

Украинская компания потеряла свой крупнейший рынок из-за начала войны на Донбассе в 2014 году. Ранее она поставляла двигатели для военных вертолетов России. Сейчас она в основном продает свою продукцию Китаю. То, как тихо китайское правительство продвигается в Украине, хорошо разоблачает пекинский голод к импорту технологий и возможности доступа к ним, особенно учитывая ограниченный военный эксперт Запада на китайский рынок. Киев изо всех сил старается переориентировать свою экономику и избавиться от зависимости от России. «Местные люди спокойные, хорошо образованные и недорогие», — сказал советник посольства Китая в Киеве по торгово-экономическим вопросам Лю Цзюнь. «Я всегда считал, что у Украины есть большой технологический и научный потенциал», — добавил он.

Украинские заводы в прошлом производили танки, военные корабли и межконтинентальные баллистические ракеты для армии СССР. Они стали ключом к цепи поставок российской оборонной промышленности. Но в 2014 году все изменилось. Военная агрессия Москвы вынудила Киев искать рынки за пределами РФ, которая была крупнейшим торговым партнером для Украины. Европейские и американские инвесторы не спешили начинать активное сотрудничество со страной, пострадавшей от войны. Кроме того, их отпугивала устаревшая инфраструктура и распространенная коррупция. В это время Китай увидел возможность. Много украинских компаний вроде «Мотор Сич» расположены за 100 километров от линии фронта. Они впали в отчаяние, когда доступ к российскому рынку исчез. «Нас сейчас интересует следующее: Америка готова покупать наши товары? Нет. Все. Китай покупает наши товары», — сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Издание пишет, что в следующем году Китай вполне может стать крупнейшим торговым партнером Украины, заменив в этой роли Россию. В 2018 году Киев продал на китайском рынке товаров на 9,8 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 51% за последние два года. Между тем, торговля с США может похвастаться лишь вдвое меньшими объемами – 4 миллиарда долларов.

В прошлом году Китай неоднократно положительно упоминали в украинских СМИ из-за ряда подарков: 50 машин скорой помощи, 50 спасательных машин, 137 миллионов долларов на медицинское оборудование для региональных больниц. В апреле украинское правительство объявило о том, что Китай выделит 340 миллионов долларов на финансирование новых мостов через Днепр. «Когда кто-то приходит с деньгами, они их берут. Для них думать стратегически на много лет вперед – это роскошь», — сказал политолог Андреас Умланд. До прозападной революции в 2014 году Китай уже построил экономические и оборонные отношения с Украиной. Он купил недостроенный советский авианосец в 1998 году и заказал четыре больших боевых судна на воздушной подушке в 2009-ом. Западные страны не очень интересовались унаследованной от СССР украинской военной промышленностью. «Так или иначе, Украине придется выбирать. Она не сможет бесконечно строить интеграцию с Китаем и двигаться на Запад вместе», — сказал неназванный западный дипломат в Киеве. МИД Украины отказался давать комментарий Washington Post. Ведь отношения с Пекином – это деликатный вопрос. С одной стороны Киев хочет развить тесные отношения с США, а с другой – Китай расширяет свое сотрудничество с Россией. Однако, новый президент Владимир Зеленский встретился в начале месяца с китайским послом и предложил вотум доверия. «Китайский опыт и инвестиции важны для Украины», — сказал он.

Китай агрессивно расширяет свое влияние на всем постсоветском пространстве. В Беларуси он финансирует новый промышленный парк, который может разместить 100 тысяч работников. Грузия тем временем стала ключевым узлом для китайской торговли с Европой. Но Украина предлагает Пекину уникальную возможность заполнить пробелы в знаниях во времена, когда он пытается построить армию мирового класса.

Богуслаев сказал Washington Post, что «Мотор Сич» строит двигатели только для тех китайских самолетов, которые не могут нести оружие. Собственно, речь идет о тренировочном самолете L-15. Однако, американский аналитик Рубен Джонсон сказал, что тесное сотрудничество с «Мотор Сич» может помочь Китаю начать массовое производство боевых истребителей. «Китай, несмотря на все ресурсы, которые он вложил в свои усилия, не способен разработать надежные двигатели для боевых самолетов, готовых для массового производства. Получив интеллектуальную силу и опыт «Мотор Сич», он сможет перепрыгнуть через эту преграду», — считает американский эксперт. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co пыталась купить контрольный пакет акций «Мотор Сич» в 2017 году. Украинское правительство заморозило эту сделку из соображений национальной безопасности. Но Богуслаев говорит, что 100 миллионов долларов из обещанных китайской стороной 250 миллионов все же прошли. Поэтому китайская компания теперь владеет минимум 25% «Мотор Сич».

Источник: Экономические новости

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