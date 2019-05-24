У Дніпрі затримали лідера банди «Біле братство»

Сьогодні, 24 травня, правоохоронці затримали ватажка банди так званого «Білого братства» Яна Яцишина.

«Місцезнаходження втікача вирахували і блискавично його затримали в Дніпропетровській області. Тепер точно йому не уникнути відповідальності за вчинене і покарання. Слідчі ГУНП вже подали клопотання в Королівський суд Житомира про зміну йому запобіжного заходу – на безкомпромісне утримання під вартою. Сподіваюся, завтра судді приймуть виважене і об’єктивне справедливе рішення», — написав Печененко.

Яна Яцишина затримали 28 липня 2018 року, коли він по дорозі до Житомира потрапив у ДТП. Тоді в машині виявили зброю та наркотики.

Слідчі вважають, що затриманий, уродженець Нікополя, більше 10 років керує в рідному місті бандою, яка займається незаконним обігом наркотиків. Наркотичні речовини у чоловіка знаходили не вперше.

Крім того, його підозрюють у причетності до подвійного вбивства, яке скоїли члени його угруповання в лютому 2016 року.

У грудні 2018 року Яцишина випустили під заставу в півмільйона гривень, які заплатила дружина підозрюваного. А вже в лютому поточного року суд довелося шукати Яцишина і перевіряти, чи не втік він за кордон.