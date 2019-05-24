Кожен метр нового пішохідно-велосипедного моста у Києві обійшовся у більш ніж 2 млн. грн. – експерт

Пішоходно-велосипедний, туристично-інвестиційний міст ім. столичного бюджету.

Незабаром, як було прийнято в СРСР до урочистих свят, державні мужі зобов’язаннями зобов’язані будуть перерізати червону стрічку та відкрити якийсь об’єкт для блага народу та світлого майбутнього невідворотного комунізму. Старійшини згадують, що якщо чиновник до свят не переріже стрічку, то у нього розпочнеться депресія та відчуття непотрібності ділу Леніна та курсом партії). Так як часи змінилися, то все, що не будується (чи ремонтується) – усе це інвестиційно привабливі фрази об’єкти зі своєю філософією та концепцією. Не вірите? Зараз я це вам доведу за допомогою цифр.

Як відомо до Дня Києва буде відкрито мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка». Хотілося б звичайно, щоб його відкрили по готовності, альо до свята, тому до свята (генсекам привіт).

За останніми даними вартість цієї споруди, надалі міст складає 419.960.000 грн. (або $ 15.847.547,17), а його довжина 206 метрів. Тобто вартість 1-го метра = більш ніж 2 млн. грн. (або $ 77.000).

Ще раз, один метр = сімдесят сім тисяч доларів США.

Як говорити наш заходів, цей міст буде одним із «якорів» притягнення іноземних туристів у Київ. І знову до цифр – за минулий 2018 рік Київ відвідало 1,9 млн. іноземних туристів. То виходить, якщо усіх інтуристів заохочувати відвідати міст, при цьому брати по $1 за краєвид на Лівий берег, то термін повернення інвестицій буде складати 8,3 роки. Погодьтеся, не найгірший термін для green девелопменту об’єкта у центрі столиці.

А якщо не усі інтуристи виявлять бажання відвідати міст та/або це буде безкоштовний атракціон? Ну, то вже буде зовсім інша арифметика…

p.s. До речі, якщо вартість мосту призвести до 1 сантиметру, то виявляється 1 см довжини мосту = $770, майже як сучасний та інноваційний iPhone (або як 2 кв. м. житлового будинку).