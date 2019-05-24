Михайло Подоляк: “Потішні змовники”

Потішні змовники)…

Нічого ще не закінчилося. Збочення, особливо політичні, лікуються важко і довго. Гра в справжню представницьку демократію влаштовує неформальних «авторів» тільки тоді, коли вона приносить передбачуваний покупної результат. І тому ніхто нікуди йти не хоче. І не буде…

На сьогодні у нас чітко оформилося два бойових табору. З одного боку: екси, пафосні п’ятирічні пі…боли, диванні переможці «путінського дракона», ретрогради і інші будівельники великий «потьомкінського села». Неформальній штаб-квартирою яких виявився вічно огидний «парламент Парубія». Не Кабмін навіть, який завжди був тільки в обслузі. Не БПП, якої насправді немає. А саме ВР, де окопалося занадто багато незадоволених особин)…

З іншого боку: різношерста група Зеленського/Коломойського і тимчасових попутників. Можливо, у цієї групи набагато менше интриганского досвіду, але куди більше адекватності та креативності, а також банальної громадської популярності. Поки, правда)…

Так чи інакше, сторони зайняли суворо конфронтаційні позиції. Ніякого співробітництва. Тільки чиста вулична бійка. Медійний мордобій. Конфлікт поколінь. Зубодробильна ненависть… Парламент однозначно намагається фрондить. Навмисно (нехай і не завжди усвідомлено) йде на конфлікт із Зеленським. Не визнавати право нового президента на «папство» він не може. Але створювати проблеми – скільки завгодно. Не голосувати президентські ініціативи, не погоджувати кадрові, виставляти дурником, ініціювати дурні обговорення.

Є у парламенту для цього ресурси і можливості? У певному сенсі – так.

По/перше, частина парламенту впевнена, що вона тотально контролює умовно-патріотичну громадськість і в разі потреби зможе організувати черговий «парад палаючих шин»…

По/друге, далеко не всі з традиційних «вирішував» зможуть повернутися в гру після перевиборів і тому сильно активні зараз.

В/третє, невтомний ПА, який продовжує своє пафосне ниття, активно треться біля ВР і змушує багатьох коливатися…

В/четверте, гроші Ахметова+. Який точно не прагне опинитися всередині прихованої «монополії Коломойського»…

В/п’яте, скоро з’являться ображені новою владою, яка відмовить їм у повторних призначеннях і «хотєлка». Будуть паскудити)…

В/шосте, вже сформований ситуативний Великий «Кабінет невдах» у складі Парубій, Турчинов, Яценюк, Гройсман і все той же Порошенко…

Коротше, гроші, професійні інтригани, бажання є. Проблема парламенту – вкрай низька популярність і відсутність ефективних гравців…

Тактика Зеленського також очевидна і проста. Не грати з парламентом дуетом. Взагалі. Не з ким там грати в партнерство. А ось «навалювати» на цих хлопців негатив – саме то). Тим більше, що самі нинішні парламентарі в силу особистої дурниці приводів дадуть багато. Заявляти про саботаж. Робити наголос на їх неадекватності і жадібності. «Вбивати» pr-кліпами. Накручувати ситуацію. Нагнітати до виборів. Простіше кампанії НЕ буває…

Михайло Подоляк