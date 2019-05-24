День Києва 2019: куди піти в столиці

У зв’язку зі святом в місті пройде безліч заходів. Наприклад, на Контрактовій площі більше тисячі танцюристів виконають українську польку. Це буде зафіксовано в Книзі рекордів України.

Також у столиці відбудеться міжнародний кінофестиваль «Молодість», Міжнародний фестиваль «Київська тиждень мистецтва Kyiv Art Week», Київський бал і різні спортивні заходи.

Контрактова площа

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Space

26 травня з 20.00 до 22.00. відбудеться концерт групи Space Дідьє Маруані. У Києві прозвучать хіти музиканта в супроводі симфонічного оркестру Національної опери України. Виступ зможуть усі охочі, адже вхід на концерт вільний.

Святковий концерт

Святковий концерт за участю DZIDZIO. 25 травня з 19.00 до 22.00.

Київський бал

Проект Київський бал. 25 травня з 17.00 до 18.45, 26 травня — з 17.00 до 19.45.

Співоче поле

Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва Пісня над Дніпром імені Анатолія Авдієвського. 26 травня, 11.00.

Маріїнський парк

JAZZ KOLO

Мистецький проект JAZZ KOLO, Мушля. Початок 24 травня о 15.00.

Radioday

Фестиваль Radioday free open air, біля Маріїнського палацу. 25 травня з 12.00 до 22.00.

Спортивні заходи

IV Кубок Київського міського голови

Церемонія нагородження переможців IV Кубка Київського міського голови з шахів Кришталева туру серед учнів Києва в 2019 році, Колонний зал Київради 24 травня.

Міжнародний турнір по міні-футболу

Міжнародний турнір з міні-футболу Кубок мера Києва 2019, парк Місто спорту (Долобецький острів). 24,25 і 26 травня.

Race Horizon Park

Міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park, в рамках яких відбудуться гонки Race Horizon Park for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Race Horizon Park Maidan і Horizon Park Classic. 24,25 і 26 травня.

Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання Кубок столиці, міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування. 24,25 і 26 травня.

Вітрильна регата

Вітрильна регата. Початок 25 травня о 9.00 на Київському річковому вокзалі, причал № 6 (біля церкви Святого Миколая).

Пробіг під каштанами

27-й спортивно-благодійний Пробіг під каштанами в центрі Києва. 26 травня з 08.00 до 15.00.

Міжнародний турнір з кікбоксингу

Міжнародний турнір з кікбоксінгу, присвячений Дню Києва, естрада Хрещатого парку (поблизу арки Дружби народів). 26 травня з 9.00 до 21.00.

Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту (фінал), вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького). 26 травня з 13.00 до 19.00.

Сквер Франка

Фестиваль Країна Франкиана. 25-26 травня з 12.00 до 22.00.

Кінофестиваль Молодість

48-й Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, кінотеатри Києва, Колонний зал Київради. 25 травня — 2 червня.

«Навколо Світу. Україна» публікував до Дня міста 10 фактів про українську столицю.

За матеріалами «Факти»

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