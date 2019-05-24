«Вертолітний майданчик Януковича» може стати альтернативною резиденцією президента Зеленського

«Я ось сиджу і думаю, коли ми переїдемо», — перші слова, які промовив новообраний президент Володимир Зеленський як тільки опустився в крісло свого попередника.

Про те, що він не хоче заїжджати в президентський кабінет на Банкову Зеленський заявив ще під час передвиборної кампанії.

Тоді ж він повідомив, що має намір перенести АП в інше місце і заодно — скоротити роздутий штат.

«Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Я не знаю, де нове місце. Місце повинно бути відкрите… Я хочу, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хочу знайти таке місце біля Києва», — заявив він на одній з конференцій у своєму виборчому штабі, запитавши у журналістів, як вони оцінюють місце, де розташований штаб.

Як стало відомо «Країні», будівля КВЦ «Парковий» (розташований за адресою Паркова дорога 16а), де розміщувався виборчий штаб Зеленського, зараз розглядається, як найбільш ймовірне місце, куди новий президент перемістить свою адміністрацію.

«По-перше, це энергитически сильне місце, оскільки воно вже принесло Зеленському перемогу. По-друге, у цього місця правильне розташування, адже воно знаходиться неподалік від урядового кварталу, швидкісної траси, що веде в аеропорт, але головне, в двох хвилинах ходьби від будинку Зеленського», — розповів «Країні» джерело в адміністрації нового президента.

Нагадаємо, шостий президент живе біля будівлі Верховної Ради, за адресою вулиця Грушевського. У народі цю висотку називають «монстром». Якщо і правда нова Адміністрація в «Парковому», то дорога Зеленського на роботу буде займати не дві, а більше чотирьох хвилин пішки. А якщо для нього відкриють місток, який веде на вертолітний майданчик (дах «Паркового») то і швидше.

Шлях президентського Зеленсого від будинку до АП в «Парковому» буде займати близько 4 хвилин, відео:«Країна»

Втім, не все так просто. З переїздом є певні складнощі – технічні, логістичні та юридичні проблеми.

У всього майна, розміщеного за адресою Паркова дорога 16А та земельної ділянки, на якій воно знаходиться проблемний правовий статус. Рішенням Голосіївського суду р. Києва майданчик визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

«Майно заарештовано і передано в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних чи інших злочинів (АРМА). Сам комплекс будівель та земельну ділянку під ним є предметом багаторічних суперечок та судових позовів. Не так давно суд вже знімав арешт з зазначеного майна і зобов’язував Агентство АРМА повернути його передбачуваному власникові, але незабаром, за клопотанням прокурора, арешт було накладено», — розповів адвокат Андрій Смирнов.

КВЦ «Парковий», фото: Аркадій Манн, «Країна»

«Прокурор, звертаючись до суду з клопотанням про арешт наполягає на тому, що внаслідок неконтрольованого будівництва почалися руху грунту, загрозливі Маріїнського палацу. За результатами проведеної в 2016 році перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції, дозвіл на будівництво, видане тільки в 2013 році було анульовано. За словами прокуратури, на зазначеному об’єкті будівництво не завершено, а сам об’єкт не введений в експлуатацію, з-за чого можуть виникнути проблеми», — уточнив Андрій Смирнов.

Про труднощі переїзду з будівлі на Банковій говорить і колишній співробітник Управління держохорони.

«Якщо змінювати будівля, виникне безліч проблем, зокрема — фізична незахищеність будівлі. Впливає на це багато факторів – розташування, підземні комунікації, налагоджені лінії зв’язку та електрозабезпечення. Захищеність від терористичної загрози, можливості прослуховування, як внутрішньої, так і зовнішньої. Можливість евакуації і доставки необхідних вантажів всередину», — пояснив колишній співробітник УДО на умовах анонімності.

Крім того, можуть виникнути складності з-за того, що на території знаходяться інші заклади, зокрема, ресторан «CHI» (власник Олександр Костянтинівський).

За його словами, будівля на Банковій ідеально підходить для виконання покладених на нього функцій і постійно модернізується.

«Якщо і переносити АП, то необхідно будувати нове приміщення з нуля. Це і дорого, і складно, адже треба забезпечити необхідні умови для роботи президента, а також необхідні, в екстреному випадку комунікації, — уточнив він.

Вертолітний майданчик, вид з оглядового майданчику у Маріїнському парку, фото: Аркадій Манн, «Країна».

«Як це зазвичай буває, на всі правила можна просто забити і перенести АП туди, куди заманеться. Була б воля. АП адже самі собі організація, як вирішать — так і буде. Адже ми пам’ятаємо, що з 2016 року в АП більше не працюють державні службовці. Це дало можливість Порошенко самому, без конкурсу, наймати службовців. Хоча, і нинішня будівля не повністю відповідає необхідним критеріям. Про збереження секретності і говорити нічого. Крім складнощів, пов’язаних з технічної складової — перенесенням комунікації, забезпечення безпеки і так далі — головна проблема переїзду впирається саме в гроші», — розповів «Країні» один із екс-співробітників Адміністрації президента.

За його словами, для переїзду АП на іншу локацію необхідно через парламент перерозподіляти бюджетні кошти на перенесення і модернізацію нової АП, що депутати діючого скликання з почуття шкідливості будуть робити вкрай неохоче.